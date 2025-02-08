В Ростове-на-Дону ночью звучали взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

По данным, зафиксированы повреждения домов в районе завода Сельмаш.

В Первомайском районе получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах - по ул. Вильнюсская, ул. 1-ой Конной Армии, ул. В. Пановой. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов.

Кроме того, повреждения получили легковые автомобили, припаркованные у домов.

"В Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах", - уточнил врио губернатора.

Также сообщается атаках на местную станцию по перекачке нефти. Предприятие было эвакуировано, но данных об ущербе нет.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что ночью над РФ были перехвачены 36 дронов.

Напомним, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, задействованной в обеспечении российской оккупационной армии.

При этом ВСУ подтвердили, что ударили ракетами по Брянской области. Силы беспилотных систем сообщают, что дроны и ракеты поразили Брянский химический завод в городе Сельцо, расположенный в 130 км от границы.