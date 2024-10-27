Минобороны РФ разрабатывает "варианты ответов" на удары западным оружием вглубь России, если они последуют.

Об этом заявил Владимир Путин.

"Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать? Когда? Где конкретно? Об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - сказал президент РФ.

При этом он заявил, что надеется на то, что "на Западе услышали наши сигналы по поводу ударов вглубь территории России".

Ранее Россия изменила ядерную доктрину. Теперь она содержит пункт о применении ЯО в случае нападения неядерной державы при поддержке ядерной.

В Кремле заявили о готовности "имплементировать" обновленную ядерную доктрину уже в ходе войны в Украине.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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