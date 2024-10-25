Владимир Путин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита БРИКС в Казани передал ему некие предложения по Украине, но он с ними еще не ознакомился.

Об этом глава Кремля сообщил журналистке Ольге Скабеевой на полях саммита.

По словам Путина, Анкара уже не раз передавала Москве предложения от Киева, но Украина дважды от них отказывалась, когда Россия соглашалась их рассмотреть.

Путин также заявил, что говорить о каких-либо договоренностях России и Украины пока "преждевременно", никаких "разменов и уступок" не будет, однако при этом Россия "готова искать разумные компромиссы" для завершения войны. Как он сказал, "при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы", а любой исход войны "должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя".

Также глава Кремля заявил, что риторика Запада по поводу ситуации в Украине "изменилась, они начали реально оценивать обстановку, за это их можно похвалить", хотя в целом "градус конфронтации России с Западом не снижается, они продолжают поставку оружия Украине".

Между тем сам Эрдоган рассказал, что увидел во время встречи с Путным на саммите БРИКС "стремление к прекращению войны в Украине". Также президент Турции сообщил, что обсуждал с президентом РФ обмен пленными с Украиной.

Ранее Турция не раз призывала Украину и РФ к прекращению огня.

Также представитель Эрдогана Ибрагим Калын прогнозировал, что для Украины война не завершится "получением каких-либо позиционных выигрышей".