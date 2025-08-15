Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются сегодня, 15 августа 2025 года, на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Начало встречи запланировано на 22:00 — 22:30 по киевскому времени.

Главной темой саммита, который станет первой полноформатной встречей политиков с 2021 года, стала Украина.

Ожидается, что кроме двусторонней беседы президентов, переговоры продолжатся с широким участием помощников и профильных министров, включая представителей обороны, иностранных дел и финансов.

Эта встреча приобретает особое значение в контексте многолетнего кризиса и напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Ожидается, что после переговоров тет-а-тет и в расширенном форме, после чего президенты выступят на совместной пресс-конференции. Подписание документов не планируется.

По предположению СМИ, Трамп и Путин главным образом будут говорить об "обмене территорий", что вызвало резкое противодействие Киева.

Заявлено, что после саммита на Аляске Трамп созвонится с Зеленским. Встреча с участием президента Украины может последовать в скором времени.

Что происходит в Анкоридже: последние новости, фото и видео с места событий, главные заявления и аналитика — в нашей онлайн-трансляции.

Встреча Трампа и Путина Аляске: последние новости

21:54 Путин прилетел в Анкоридж.

21:44 Автомобили из кортежа Путина прибыли на взлетно-посадочную полосу аэродрома Анкориджа.

21:39 Белый дом изменил формат переговоров с РФ – вместо тет-а-тет они состоятся в формате три на три.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Согласно его информации, американскую сторону будут представлять президент Трамп, госсекретарь Рубио и спецпредставитель Уиткофф.

Официального подтверждения пока нет.

21:29 Российская делегация выехала на площадку саммита в Анкоридже.

21:28 Самолет Трампа приземлился на Аляске.

21:19 Встречающие Путина в аэропорту Анкориджа американцы начали переносить красную дорожку.

21:07 Путина на Аляске все еще нет, сообщают российские журналисты.

20:52 Самолёт Путина приземлился на Аляске, гда пройдут переговоры с Трампом.

Посадку российского президента отслеживали почти полмиллиона человек.

20:33 Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатыми, он готов и позитивно настроен к шагу вперед. Об этом сообщает NBC со ссылкой на чиновника США.

20:25 Джей Ди Вэнс надеется на мир в ближайшие дни.

"Благодарны за лидерство президента Трампа сегодня, когда он отправляется на Аляску для встречи с президентом Путиным. Молимся о мире в ближайшие дни", – написал вице-президент США в Х.

20:20 Самолёт Путина заходит на посадку в Анкоридже на Аляске.

По данным сервиса Flightradar24, полет отслеживают уже 163 тысячи человек в реальном времени.

19:55 Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске, однако его не включили в делегацию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейское официальное лицо.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Трампа, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего Киеву, из-за чего его присутствие на саммите может оказаться "контрпродуктивным".

19:45 "Мы едем на встречу с Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро вернусь домой", - заявил Трамп.

19:33 Трамп объяснил, как он хочет решить вопрос о перемирии в Украине.

19:22 Ту-214ПУ с Путиным на борту вошёл в воздушное пространство США, следует из данных Flight Radar24.

Посадка в Анкоридже ожидается через 1,5 часа. В прямом эфире за полетом на Flight Radar24 следят почти 70 тысяч человек.

19:12 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, по каким критериям Украина "будет оценивать результаты встречи в Анкоридже":

1) Немедленное безусловное и полное прекращение огня.

2) Согласованные с Украиной и Европой принципы дальнейшего мирного процесса – без права вето Москвы. В частности, реальный трехсторонний формат переговоров.

3) Понятный сигнал всем остальным странам – реципиентам русских ресурсов: поддержка войны значит изоляцию и утрату рынков. Санкции.

По мнению Подоляка, если через час после встречи не будет выполнен первый пункт, то Трамп должен включить "жесткие инструменты давления".

19:00 Переговоры Путина и Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов, заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

Ранее помощник Путина Ушаков рассказал, что саммит начнётся сегодня около 22:30 по Киеву (в 11:30 по местному времени).

17:58 Путин уже вылетел из Магадана. Примерно через 4 часа его самолёт приземлится в Анкоридже, где у него пройдут переговоры с Трампом.

16:50 Хиллари Клинтон заявила, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет закончить войну в Украине без уступок территории РФ.