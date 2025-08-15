Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что выдвинет главу Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот сможет закончить войну в Украине без уступок территории РФ.

Такое обещание Клинтон дала в подкасте "Raging Moderates".

"Честно говоря, если бы он мог положить конец этой ужасной войне, не поставив Украину в положение, когда ей придется уступить свою территорию агрессору, если бы он мог реально противостоять Путину, - чего мы еще не видели, но, возможно, сейчас как раз такая возможность, - если бы президент Трамп был архитектором всего этого, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира", - сказала Клинтон.

Напомним, Трамп выиграл выборы у Клинтон в 2016 году.

Как мы писали, 13 августа Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Среди них премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство Пакистана.

Сегодня NBC News со ссылкой на источники сообщил о мечте Трампа получить Нобелевскую премию мира. Он считает, что заслуживает ее, но сомневается в том, что получит.