Президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и считает, что заслуживает ее, но сомневается, что получит.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Он отметил, что премия достанется не самому Дональду Трампу, а тому, кто напишет книгу о том, как он мыслит", - заявил представитель Белого дома.

Окружение Трампа стало постоянно поднимать эту тему, напоминая о череде войн по всему миру, которые закончились при Трампе, а Белый дом официально выдвинул его кандидатуру.

Также президент США уже обсуждал премию с властями Норвегии, где находится Нобелевский центр мира, хотя премию присуждает исключительно комитет, а не политики. А также с генсеком НАТО Марком Рютте.

Помощник Трампа считает, что 44-й президент США Барак Обама в свое время получил премию "ни за что". Обама сам говорил тогда, что его достижения были "незначительными" по сравнению с другими лауреатами.

NBC считает, что у Трампа "есть шанс" получить премию - в случае мирного урегулирования войны в Украине, чего не удалось сделать ни Обаме, ни Байдену.

Ранее Пакистан выступал с призывом вручить президенту США Нобелевскую премию мира в 2026 году.