Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.
Публикация появилась на официальных страницах Белого дома в социальных сетях.
"Президент Дональд Трамп является президентом мира", - сказано в ней.
Также в записи приводится перечень иностранных политиков, которые поддерживают вручение главе Белого дома престижной награды:
- премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, которые на выходных подписали в Белом доме мирное соглашение;
- правительство Пакистана (напомним, Индия и Пакистан недолго вели боевые действия, но прекратили их при посредничестве Трампа);
- премьер-министр Камбоджи Хун Манет (Камбоджа воевала с Таиландом, но они также прекратили войну под угрозой пошлин Трампа);
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Трамп прекратил войну Израиля с Ираном, сбросив бомбы на ядерные объекты Тегерана);
- министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухирехе;
- президент Габона Брайс Олиги Нгема.
В июне Пакистан выступал с призывом вручить президенту США Нобелевскую премию мира в 2026 году.
А бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что главное желание Трампа - это получить Нобелевскую премию мира, всё равно за что. Ради этого тот, по словам Болтона, может бросить пытаться установить мир в Украине, чтобы добиться более быстрого и существенного результата в другой горячей точке мира.