Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Публикация появилась на официальных страницах Белого дома в социальных сетях.

"Президент Дональд Трамп является президентом мира", - сказано в ней.

Также в записи приводится перечень иностранных политиков, которые поддерживают вручение главе Белого дома престижной награды:

В июне Пакистан выступал с призывом вручить президенту США Нобелевскую премию мира в 2026 году.

А бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что главное желание Трампа - это получить Нобелевскую премию мира, всё равно за что. Ради этого тот, по словам Болтона, может бросить пытаться установить мир в Украине, чтобы добиться более быстрого и существенного результата в другой горячей точке мира.