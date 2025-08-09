Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом документ не является мирным договором, а, по сути, декларацией о намерениях его подписать.

По словам Трампа, и Армения и Азербайджан пообещали "навсегда" прекратить все боевые действия, а также открыть возможности для поездок, ведения бизнеса и установления дипломатических отношений.

Главы стран также подписали двусторонние экономические соглашения с США. Они подразумевают "открытии ряда ключевых транспортных маршрутов между Ереваном и Баку и усиление влияния США в регионе".

Договор подразумевает "беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и её Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимными выгодами для международных и внутригосударственных перевозок для Республики Армения", - заявил Ереван.

Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре, который проходит по территории Армении и соединяет Азербайджан с его эксклавом Нахичевань.

Как сообщили в Белом доме, США "помогут построить крупный транспортный коридор, который будет назван "Маршрутом Трампа за международный мир и процветание".

Также Трамп заявил, что управление США коридором может быть продлено до 99 лет.

Ранее Трамп на совместном брифинге с лидерами государства сообщал, что Армения и Азербайджан теперь друзья.

