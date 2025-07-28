Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов. Об этом заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим, где прошли переговоры.

"Это важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности", - сказал он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет провели переговоры в Путраджае, административной столице Малайзии.

По словам премьера Малайзии, на следующий день после вступления в силу режима прекращения огня военные представители двух стран проведут "неформальную встречу".

Напомним, президент США Дональд Трамп решил остановить эту войну, пригрозив обеим странам прекращением торговых переговоров.

Напряженность в отношениях двух стран нарастает на протяжении нескольких месяцев. 24 июля Таиланд обвинил Камбоджу в обстреле своих позиций, закрыл границу и в ответ нанес удар по двум военным объектам. Камбоджийское Минобороны заявляет, что огонь был открыт исключительно в целях самообороны и обвиняет в "жестокой и незаконной агрессии" Таиланд.

Подробно о причинах войны Таиланда с Камбоджей мы писали в отдельном материале.