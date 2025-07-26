Трамп решил угрозами остановить войну между Таиландом и Камбоджей
Президент США Дональд Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже прекратить торговые переговоры, если страны не закончат войну.
Ультиматум он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом о прекращении войны с Таиландом. По его словам, он также собирается связаться с и.о. премьера Таиланда Пхумтхам Вечайчай с той же просьбой: добиться прекращения огня и окончания боевых действий.
"Мы сейчас, по совпадению, ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки, пока они воюют - и я им это сказал", — отметил Трамп.
Он подчеркнул, что разговор с Камбоджей уже состоялся, но он планирует снова позвонить туда, в зависимости от реакции Бангкока.
"Я пытаюсь упростить сложную ситуацию. В этой войне гибнет много людей, но она очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который тогда удалось остановить", - добавил президент США.
При этом СМИ уже пишут, что боевые действия и без усилий США поставлены на паузу из-за проливных дождей.
Мы подробно разбирали причины войны Таиланда с Камбоджей.
Напомним, после деэскалации ситуации между Индией и Пакистаном последний выступил с призывом вручить Нобелевскую премию мира в 2026 году.