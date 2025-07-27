В Камбодже заявили о прекращении огня с Таиландом при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом написал премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

"После разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Его превосходительством Пхумтамом Вечачаем, уважаемый президент Дональд Трамп сообщил мне позитивную новость о том, что тайская сторона также согласилась на предложение достопочтенного президента о немедленном прекращении огня. Это позитивная новость для солдат и народа обеих стран", - написал Манет.

Вчера Трамп призвал обе стороны к остановке огня. Также он пригрозил Таиланду и Камбодже прекратить торговые переговоры, если страны не закончат войну.

Напомним, напряженность в отношениях двух стран нарастает на протяжении нескольких месяцев. 24 июля Таиланд обвинил Камбоджу в обстреле своих позиций, закрыл границу и в ответ нанес удар по двум военным объектам. Камбоджийское Минобороны заявляет, что огонь был открыт исключительно в целях самообороны и обвиняет в "жестокой и незаконной агрессии" Таиланд.

Подробно о причинах войны Таиланда с Камбоджей мы писали в отдельном материале.