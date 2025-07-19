Израиль и Сирия договорились о прекращении огня в южной провинции Сувейда. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, передает Reuters.

"Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность", - заявил Баррак.

По его словам, Израиль и Сирия согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и соседями.

Местные паблики пишут, что сейчас в Сувейде боевых действий нет.

Сирийская сеть по правам человека заявила, что с воскресенья зафиксировала 321 гибель в ходе боевых действий, среди которых были медицинские работники, женщины и дети. В их число входят казни на местах, совершённые всеми сторонами конфликта.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сирии сообщил, что более 500 раненых получили медицинскую помощь, а сотни семей были эвакуированы из города.

На прошлой неделе в этой провинции начались столкновения исламистов с населяющими её друзами. После этого в Сувейду вошли войска нового правительства Сирии, которым друзы оказали сопротивление.

По силам Джулани начал наносить масштабные удары поддерживающий друзов Израиль, после чего Дамаск вывел войска из Сувейды.