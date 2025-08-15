Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает от Владимира Путина начала переговоров с Украиной "без предварительных условий" после встречи с президента США Дональда Трампом на Аляске.

Об этом передает The Times.

"Целью должен быть саммит, в котором также будет участвовать президент Зеленский. На нём должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Украине нужны надёжные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы чётко и единогласно донесли эти сигналы президенту Трампу по пути в Анкоридж. Я нахожусь с ним в постоянном контакте по этому вопросу", - сказал канцлер Германии.

Напомним, 13 августа состоялся разговор европейских лидеров и Владимира Зеленского с Трампом. После окончания беседы немецкий канцлер заявил, что европейцы сказали президенту США о своей заинтересованности в его успехе на переговорах с Путиным и призвали главу Белого дома учитывать интересы Украины и Европы.

Война в Украине идет 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.