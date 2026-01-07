В американской тюрьме умер самый известный агент КГБ в Соединенных Штатах - сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. Он скончался 5 января в возрасте 84 лет.

Об этом сообщают западные СМИ.

Эймса арестовали в феврале 1994 года, он признал вину и был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождения.

Следствие установило, что он скомпрометировал более 100 разведывательных операций США и выдал личности свыше 30 агентов, работавших на Запад. По данным американских спецслужб, это привело к гибели как минимум 10 источников ЦРУ.

Сотрудничество с советской разведкой Эймс начал в 1985 году, передав КГБ имена американских агентов за первоначальное вознаграждение в 50 тысяч долларов. В КГБ он проходил под кодовым именем "Колокол". За девять лет, по собственному признанию, он получил около 2,5 млн долларов.

Полученные деньги он тратил на роскошный образ жизни - покупку дома за 540 тысяч долларов, автомобиль Jaguar, заграничные поездки и дорогие покупки, при том что его официальная зарплата в ЦРУ никогда не превышала 70 тысяч долларов в год. По словам следователей, мотивом шпионажа были долги и финансовые проблемы.

Карьеру в ЦРУ Эймс начал в 1962 году, проработав в агентстве более 30 лет и в итоге возглавив направление советской контрразведки.

Напомним, весной в Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века.

А в 2023 году в американской тюрьме умер Роберт Ханссен - самый опасный из российских агентов, внедренных в ФБР.