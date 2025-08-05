Сегодня ночью Лозовая Харьковской области подверглась наиболее массированному удару за время войны. Сильно разрушен железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения, сообщает "Укрзализныця".

ГСЧС сообщает, что пострадали 10 человек, из них 2 ребенка.

"Пострадала критическая инфраструктура, многоквартирные дома, частный сектор. Часть города осталась без света, железнодорожный вокзал закрыт", - сообщил мэр Лозовой.

Поезда сейчас идут в объезд Лозовой - крупного транспортного узла. Задержки рейсов, следующих через город, ожидаются в пределах одного часа.

Ранее мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области. Погибли два человека, ещё пять получили ранения, среди них беременная женщина.

Война в Украине идет 1259-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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