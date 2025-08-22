Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC News.

По словам главы МИД РФ, российский президент будет готов к такой встрече, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет".

"Встреча Путина и Зеленского не запланирована. Президент России готов встретиться с ним, когда будет готова повестка дня для саммита, а эта повестка дня вообще не готова", – заявил Лавров.

Ранее он говорил, что Путин готов к встрече с Зеленским только после проработки всех вопросов.

Также Лавров утверждает, что Зеленский на встрече в Вашингтоне ответил отказом на все предложения Трампа по завершению войны.

"Существует несколько принципов, которые Вашингтон считает обязательными для принятия в рамках мирного соглашения, включая отказ Украины от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский сказал "нет" всему. Он даже отказался отменить законодательство, запрещающее русский язык", - утверждает глава МИД РФ.

Напомним, что Зеленский отказался выводить войска из Донбасса и закреплять официальный статус русского языка.