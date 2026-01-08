Большинство моряков, захваченных американскими военными на борту нефтяного танкера Marinera, - это украинцы.

Об этом сообщает российский телеканал РенТВ.

По данным телеканала, экипаж судна состоит из 28 человек: 20 граждан Украины, шестерых, включая капитана, - Грузии и двоих - России.

Береговая охрана США еще в декабре начала преследовать танкер у берегов Венесуэлы, поскольку не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно идёт под флагом этой страны. Представители США потребовали от капитана проследовать в американский порт, однако он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути следования танкер запросил у порта Сочи временную регистрацию под российским флагом и получил её. Также капитан сменил название судна с Bella1 на Marinera. Как пишет РенТВ, эти действия имели законные основания, но судно всё равно задержали.

Изначально судно было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны, а его рейс носил исключительно коммерческий характер.

Как мы писали, танкер Marinera был задержан недалеко от Исландии. Кроме него в Карибском море американцы захватили танкер Sophia.

Вчера в Белом доме заявили о намерении предать американскому суду экипаж Marinera.