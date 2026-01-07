Первый первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлёв призвал дать жёсткий ответ американцам за захват танкера под российским флагом.

Об этом он заявил в беседе с журналистами российские издания "Подъём".

"Это самое обыкновенное пиратство - захват вооружённым американским флотом гражданского судна. По сути то же самое, что и покушение на российскую территорию, ведь танкер шёл под нашим государственным флагом. Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жёстко и оперативно. Наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия. Тем более что, по имеющейся информации, где-то рядом с судном находилась и российская подводная лодка, и ещё какие-то наши военные корабли", – сказал депутат.

Журавлёв полагает, что России следует дать США военный ответ.

"Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны. США, которые находятся в эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу", – добавил Журавлёв.

Напомним, американцы сегодня захватили два танкера: один недалеко от Исландии, второй - в Карибском море.

Белый дом заявил, что один из танкеров не был российским и шёл под ложным флагом.