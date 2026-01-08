Анализиуем итоги 1415-го дня войны в Украине.

Блэкаут в Днепре и угроза мороза

Вчера Россия нанесла несколько ударов дронами по Днепропетровской и Запорожской областям, после чего в обоих регионах начался блэкаут.

В Запорожье он оказался не столь продолжительным - к утру регион в основном запитали - а Днепр, по выражению местного мэра, фактически переживает чрезвычайную ситуацию национального уровня. Там до сих пор практически отсутсвует централизованное электроснабжение, инфраструктуру поддерживают на генераторах.

У жителей также перебои с водой и теплом - вечером сообщалось, что остановлены все ТЭЦ региона. Также были проблемы с движением поездов, которые начали переводить на дизельную тягу.

К утру в Днепропетровской области без света был миллион домохозяйсв (то есть приметно три миллиона человек). К обеду примерно 400 тысяч абонентов запитали, говорят в ДТЭК.

Обращает на себя внимание, что подобного эффекта россияне добились сравнительно малым числом дронов. По данным ВСУ, из 97 атаковавших дронов было сбито 70, часть из которых - над южными областями. То есть, в Днепропетровской области блэкаут был вызван по сути десятком беспилотников - даже без применения ракет.

Это ставит вопрос, а не в состоянии ли россияне аналогичным образом "выключить" любой украинский регион - поскольку "Шахеды" долетают до любой точки Украины.

Особенно этот вопрос актуален на фоне надвигающегося похолодания, которое достигнет пика 10–11 января. Представитель Украинского гидрометеоцентра Наталия Птуха заявила, что на правобережье температура может упать ниже 20 градусов мороза.

“В течение выходных у нас будет происходить вторжение арктического воздуха с северных широт”, — сообщила Птуха. В западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях температура ночью может снизиться до 14–20 градусов мороза, местами — до -23. Днем ожидается от 9 до 15 градусов ниже нуля.

На фоне прогнозируемых морозов в "Укрэнерго" допускают усиление ограничений.

Глава правления компании Виталий Зайченко заявил, что если температура на несколько дней опустится примерно до -20 градусов, ограничения могут быть расширены. “Ориентировочно, это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений”, — сказал он.

Одновременно народный депутат Нагорняк заявил о высокой вероятности массированного удара на следующей неделе, отметив, что РФ может приурочить его к наступлению сильных морозов .

К ситуации на фронте. Армия РФ захватила Андреевку Сумской области и Новомарково на Краматорском направлении, сообщает Deep State.

Также сообщается о продвижении россиян в районе Майского (южнее Новомарково).

Карибский кризис Трампа и Путина

Сегодня Россия более развернуто прокомментировала захват танкеров своего "теневого флота" американцами.

МИД РФ заявил об угрозе ухудшения отношений с США, а также спрогнозировал, что подобных инцидентов может стать больше. И что захват США танкера "Маринера" может усилить "разногласия" последних лет между Вашингтоном и Москвой.

"Тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в т.ч. применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям", - пишет МИД РФ.

А результатом инцидента, по мнению Москвы, "может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства".

Китай также осудил захват. Пекин считает это серьезным нарушением международного права, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

Мы уже писали, что новая тактика Штатов по перехвату гражданских кораблей - потенциальная угроза не только России, которая вывозит нефть на кораблях, но и для Китая, чей импорт и экспорт подвешен на морскую торговлю.

К теме Китая мы еще вернемся, а пока поговорим о российской реакции на этот прецедент. Он вызвал сильное бурление в российских Z-пабликах, которое было и без того активным после похищения Мадуро в Венесуэле.

В основном возмущаются отсутствием жесткой реакции на это РФ. Призывают "жахнуть" ("ядеркой", "Орешником" либо еще чем-то) по Украине, по США или по Европе, топить американские корабли, убить Зеленского и т.д.

На Западе и в Украине идет зеркальная кампания. Там также предлагают "жахнуть", но только по РФ: ужесточить санкции, поставить "Томагавки", массово захватывать суда теневого флота, похитить Кадырова (как предложил Зеленский) или даже Путина.

Сам же Путин хранит молчание. Захват танкеров он никак не комментировал. О событиях в Венесуэле Кремль говорил довольно скупо, делегировав полномочия возмущаться "нарушением международного права" МИДу и представителю России в ООН. В чем может быть причина этого?

Судя по заявлениям из Москвы, которые делались перед новым годом, на тот момент там считали, что события в Украине плюс-минус идут по российскому сценарию: Трамп давит на Зеленского, чтоб тот вывел войска из Донбасса и, в целом, США продолжают двигаться по "линии Анкориджа". Продолжение ударов по украинской энергетике, усиление блэкаутов из-за морозов также, по плану РФ, должно было ускорить склонение Киева к принятию требуемых РФ условий мира.

И тут случилось похищение Мадуро, а затем захват танкера. Плюс серия довольно нелицеприятных заявлений Вашингтона в адрес Москвы.

Но пока неясно точно - означает ли это тотальный разворот политики США на возвращение к жесткой конфронтацией с РФ или же Трамп останется плюс-минус в рамках прежней концепции по завершению войны в Украине (включая давление на Киев по выводу войск из Донбасса), а риторика Белого дома - обычный для Трампа стиль давления и запугивания с целью выйти затем на "сделку".

С одной стороны усиление конфронтации со стороны Вашингтона налицо (к тому же сенатор Грэм заявил, что Трамп уже дал отмашку на принятие законопроекта о введении 500% пошлин против покупателей нефти из РФ). С другой стороны, сам президент США и его представители говорят, что скорейшей мир в Украине остается их целью. Кроме того, американцы в Париже не стали давать европейцам обещание поддерживать их войска в Украине, если те будут введены в страну (а это ставит под вопрос вообще их отправку). Что может свидетельствовать о том, что гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев (и против которых выступает Москва) Вашингтон на данный момент давать не собирается. А что касается захвата танкера, то он, очевидно, главным образом связан не с процессами вокруг Украины, а со стремлением американцев не допустить, чтоб суда могли прорывать морскую блокаду Венесуэлы сменив юрисдикцию (хотя, прецедент для РФ это, безусловно крайне опасный, но об этом подробнее ниже).

В такой не до конца понятной ситуации, судя по всему, Москва решила взять паузу, чтоб посмотреть как далее Трамп будет двигаться по вопросу Украины. И потому РФ и не делает резких движений, чтоб не входить сходу в конфронтацию с США (к чему Кремль подталкивают с разных сторон), рискуя похоронить диалог с Вашингтоном, и, следовательно, перспективы того, что Трамп будет давить на Зеленского с целью добиться реализации выгодных РФ условий завершения войны. При том, что вопрос "разруливания" по Украине для Москвы важнее остальных и, в любом случае, приоритетнее в сравнении, например, с Венесуэлой.

Пауза при этом не исключает того, что РФ продолжит наращивать военное давление на Украину через усиление обстрелов энергетики или же, например, попытается убить Зеленского. На фоне произошедшего с Мадуро, возможно, усилия в этом направлении будут удвоены, чтоб показать "мы так тоже можем". Тем более, что Москва уже пообещала ещё до Нового года некий "военный ответ" за "атаку на резиденцию Путина" (Украина эту атаку отрицает).

Но от действий непосредственно против США Кремль, судя по всему, будет воздерживаться до тех пор пока еще остаются надежды, что Трамп в переговорах по Украине готов добиваться от Киева уступок. Если же эти надежды окончательно развеются (например, если Трамп утвердит заведомо неприемлемые для РФ условия завершения войны или же введет анонсированные сенатором Грэмом санкции), то тогда и возможна "смена концепции". Причем это может произойти в любой момент и даже в самое ближайшее время.

При этом, по действиям против США у Москвы есть свои объективные ограничения.

У РФ имеется, по большому счету, только один рычаг давления, который может подействовать на американцев. Это ядерное оружие. Все остальные меры вроде попыток сопровождать торговые суда военными кораблями РФ или же размещение на борту танкеров "теневого флота" вооружённой охраны, Штаты вряд ли сильно впечатлят в виду очевидного доминирования ВМФ США в мировом океане. И, соответственно, единственное, что может сделать сейчас Москва в ответ на действия Вашингтона в отношении кораблей под российским флагом – это выставить Трампу ультиматум по типу "еще раз захватишь судно - нанесем по США ядерный удар".

Однако, во-первых, бросаться такими угрозами из-за захвата одного-двух танкеров, которые только недавно стали российскими по "ускоренной" процедуре – это явный перебор.

Во-вторых, если и выставлять подобные "ультиматумы судного дня", то имеет смысл это делать не в одиночку, а вместе с сильными союзниками (например, с Китаем), чтоб придать им больший вес и увеличить вероятность того, что США отступят. А для таких договоренностей нужно время. Однако, нечто подобное в будущем исключать нельзя, так как возможная морская блокада со стороны американцев является экзистенциальной угрозой и для России, и для Китая. Хотя у Китая арсенал средств воздействия на США гораздо шире, чем у РФ и не ограничивается ядерным оружием. Например, блокирование поставок редкоземельных металлов. И, вероятно, если Пекин действительно увидит реальную угрозу судоходству в свои порты, то он сначала использует "редкоземельный" аргумент и только затем, если не подействует, возможно начнет обсуждать с РФ и ядерный ультиматум.

В-третьих, даже если Кремль и был бы готов попытаться реализовать по Венесуэле "Карибский кризис-2.0", доведя ситуацию до грани войны, а потом выйдя с США на договоренности, то для этого нужно, как минимум, чтоб во главе Венесуэлы стояли люди формата Фиделя Кастро или Че Гевары, а не нынешние руководители, относительно которых ходят упорные слухи, что они уже тайно обо всем договорились с американцами. По этой же причине проблематично превратить Венесуэлу в "Украину" для США - то есть втянуть там американцев в длительную войну.

Судя по всему, перечисленными выше факторами и объясняется довольно осторожная реакция Москвы на происходящее.



Однако, события развиваются быстро. Как мы уже писали, в окружении Трампа есть влиятельное крыло "ястребов", которое после похищения Мадуро сильно укрепило свои позиции. Они считают, что в переговорах по Украине не стоит идти ни на какие уступки России. А наоборот, нужно ее давить максимально жестко, вплоть до того, чтоб повторить там нынешние события в Венесуэле (нейтрализация руководства) или в Иране (акции протеста и раскачка ситуации). На этой позиции, по большому счету, стоят также и Киев, и европейцы.

"Ястребы" склонны наращивать давление на РФ, как бы показывая Трампу, что "Москву боятся не надо, она слабая и ее можно нагнуть под любые условия". Некоторые элементы истории с захватом танкером действительно выглядят как попытка унизить РФ. Например, буквально сразу после заявления российского МИД с требованием к США отпустить его задержанный экипаж, Белый дом сказал, что экипаж пойдет под суд.

Поэтому в какой-то момент давление США может перейти ту грань, которую Кремль сочтет недопустимой и критически угрожающей РФ. Например, если начнется массовый захват танкеров с российской нефтью.

И тогда отношения Москвы и Вашингтона могут быстро сорваться в штопор с риском ядерной войны с катастрофическими последствиями для всего человечества.



В виду очевидности такой угрозы не факт, что стороны вообще будут доводить дело до ультиматумов, а не договорятся еще до того. Но, с учетом нынешнего развития ситуации, ближайшие месяцы могут быть крайне опасными для всего мира. Минимизировать риски апокалиптических сценариев можно только одним образом – как можно скорее завершить войну в Украине.

Переговоры в Париже. День третий

Зеленский сегодня заявил, что документ о гарантиях безопасности США уже "фактически готов к финализации" на его встрече с Трампом. Такое заявление он сделал по итогам доклада секретаря СНБО Умерова, который в последние два дня вел переговоры с американцами в Париже.

По словам президента, Украина и США обсуждали "сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа". Теперь ожидаются переговоры США и РФ и реакция Москвы.

Напомним, что США не подписали декларацию Киева, Парижа и Лондона о введении западных войск в Украину в рамках мирных соглашений. И Зеленский косвенно подтвердил, что Трамп пока не дал своего согласия на этот вариант.

О том, какие гарантии прописаны в "финализированном" документе, Зеленский не уточил, но британские СМИ пишут, что Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных. Это значительно меньше, чем ожидалось, пишет The Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что будет развернуто менее 7500 британских солдат, но даже это станет проблемой для Британии, которая располагает лишь около 71 тыс. подготовленных военнослужащих в регулярной армии. Остальных (то есть более 7500) солдат предоставит Франция, разместив их на западе Украины.

Несколько источников предположили, что даже общая численность контингента в 15 тыс. человек является "оптимистичной". Германия готова развернуть войска около Украины, возможно, в Польше или Румынии, добавил военный источник.

Британские и французские войска должны будут помочь в обучении украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники.

В свою очередь Мерц заявил, что отправка войск в Украину возможна только если на это согласится Россия.

"Существует такой меморандум о взаимопонимании с Украиной в отношении войск в Украине. Однако я хочу здесь четко сказать, чтобы не было недоразумений, что мы говорим о гарантиях безопасности после перемирия. Никто, ни одна из стран-членов ЕС или за его пределами, не считает, что мы должны сейчас входить в Украину, чтобы вмешиваться в текущий конфликт. Последовательность должна быть такой: сначала — прекращение огня, затем — гарантии безопасности для Украины, а уже потом — долгосрочное соглашение с Россией. И всё это, разумеется, невозможно без согласия России, от которого мы, вероятно, всё ещё довольно далеко", - заявил Мерц.

Но повторимся, на данный момент неизвестно, согласились ли с введением миротворцев американцы. И готов ли Трамп вставить этот пункт в свой план по Украине, обсуждаемый с Россией.

Россия сегодня в очередной раз заявили, что против этого. Спикер МИД РФ Захарова заявила, что размещение в Украине войск и военных объектов Запада "будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности, они будут рассматриваться в качестве законных боевых целей".

То есть, в Москве дают понять, что вариант введения западных войск им не подходит.

Также сегодня в Париже состоялись переговоры представителя Путина Дмитриева с американцами. Учитывая, что они прошли после двухдневных встреч США и Украины, то не исключено, что Дмитриеву передали некий обновленный план, который он повезет Путину (на это намекал Зеленский, который выше говорил, что сейчас будет новый этап обсуждений между Вашингтоном и Москвой).

Учитывая, что США накануне начали задерживать российские танкеры, а Грэм грозит продвижением санкционного закона о вторичных пошлинах, то нельзя исключать, что в новом проекте появятся некие моменты, которые Москва может отказаться принимать. И таким образом на нее хотят оказать давление.

Трамп, впрочем, пока никак Россию не критиковал и планов по ужесточению санкций не озвучивал. И, действительно ли в американский план внесли некие "токсичные" для Москвы изменения, будет понять по реакции Москвы на то, что привезет Дмитриев.