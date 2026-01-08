Мэр Днепра Филатов объявил о чрезвычайной ситуации национального уровня в городе после обстрелов
В Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня после массированных обстрелов РФ и последовавшего блэкаута.
Об этом в видеообращении заявил днепровский городской глава Борис Филатов.
"Все вы знаете о событиях, которые произошли вчера не только у нас, но и по всей нашей, а также Запорожской области. Впрочем, с сугубо технической точки зрения в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", - сказал Филатов.
Он добавил, что в больницы удается постепенно возвращать свет, канализация запитана. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания, ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется. Все котельные обесточены второй день.
Между тем, по данным ДТЭК, в Днепропетровской области 600 000 домохозяйств остаются без света после российских обстрелов.
Вчера поздно вечером мы сообщали, что после обстрелов пропал свет в Днепре, Кривом Роге и Запорожье.
Война в Украине идет 1415-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 8 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне в среду после воздушных атак произошло практически полное обесточивание Днепропетровской и Запорожской областей. Под Днепром поезда пришлось перевести на тепловую тягу, а объекты критической инфраструктуры в обоих регионах запитали от резервных источников.
