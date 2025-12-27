В результате сегодняшней комбинированной атаки РФ на Киев почти треть города осталась без теплоснабжения.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в части районов левого берега также отсутствует электроснабжение.

Кличко уточнил, что без централизованного теплоснабжения в Киеве сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.

"Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения", - пишет городской голова.

О последствиях массированной атаки на Киев, которая началась еще ночью, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1403-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 27 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска прорвались в центр Гуляйполя Запорожской области. В ближайшие дни ожидается встреча Зеленского с Трампом по мирному урегулированию в Украине. Буданов заявил, что РФ в 2025 году перевыполнит план по набору людей в армию. Зеленский также заявил, что в Украине уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

