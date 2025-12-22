Украине не хватает дронов-перехватчиков из-за ограниченных объемов производства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, производители не справляются с задачей выполнять столько, "сколько нам сейчас нужно".

"Их недостаточно, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы – производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно", – сказал глава государства.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина может решить проблему финансирования.

Мы также передавали о том, что Украина с начала года резко увеличила количество дальнобойных ударов беспилотниками по территории РФ.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области. Перед этим в СМИ появилась информация о начале наступления российских войск через границу в районе Грабовского и о захвате этого села. В ВСУ подтвердили информацию о прорыве границы.

