Украина с начала года резко увеличила количество дальнобойных ударов беспилотниками по территории РФ.

Об этом он заявил на итоговой коллегии российского Министерства обороны глава ведомства Андрей Белоусов.

По его словам, эффективность системы противовоздушной обороны РФ при отражении атак со стороны Украины составляет в среднем 97%.

"В начале года противник в среднем применял около 1,5 тысяч дальних беспилотников в месяц. С мая эта цифра постепенно выросла до 3,7 тысяч. Наша система ПВО справляется с угрозами с эффективностью порядка 97%", – сказал чиновник.

Также он привёл статистику о результатах ударов войск РФ по объектам украинской энергетики.

"Выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое. Это также самым прямым образом сказалось на возможностях Украины оказывать сопротивление", - отметил он.

Белоусов добавил, что армия РФ сохраняет стратегическую инициативу и ведёт наступательные действия практически по всем направлениям: темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5–2 раза по сравнению с 2024 годом.

На днях британская газета The Telegraph писала, что Россия сейчас захватывает территорию Украины самыми быстрыми темпами с начала войны.

Война в Украине идет 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский паблик Deep State подтвердил продвижение россиян под Гуляйполем в Запорожской области, о чем писали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

