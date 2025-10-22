В России добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве граждан по новому законопроекту могут направлять на защиту объектов жизнеобеспечения в своем регионе. Они будут бороться с беспилотниками.

Об этом сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Планы властей связаны из-за участившихся ударов Украины дальнобойными дронами по объектам инфраструктуры.

"Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России", — сказал военный.

По его словам, до направления на объекты инфраструктуры резервисты будут проходить обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке и только после нее допускаться к выполнению задач.

Он напомнил, что резервисты - это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах люди, которые затем добровольно заключили контракт о пребывании в резерве.

"Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв", — акцентировал внимание военный.

Он также добавил, что резервистов не будут привлекать к участию в войне за пределами России.

Отметим, что подобная практика уже есть в Украине. Летом сообщалось, что ПВО усилят добровольческие формирования территориальных общин (ДФТО), членов которых посадят на гражданские самолеты, чтобы сбивать БПЛА.

Западная пресса показывала, как члены ДФТО расстреливают дроны из винтовки с борта Як-52.