В Европе за один день произошли два пожара на НПЗ, связанных с Россией
Сразу в двух европейских странах вчера произошли инциденты на нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским компаниям или получающих российскую нефть.
Как сообщает Digi24, вчера днем в Румынии прогремел взрыв на НПЗ "Петротел-ЛУКОЙЛ".
Этот НПЗ расположен в городе Плоешть. По данным местной полиции, инцидент случился в смотровом колодце трубопровода из-за скопления газов от утечки отходов. Взрыв был вызван накоплением газов. В результате работавший поблизости сотрудник подрядной компании Felbermayer SRL получил травмы головы и ноги. Мужчину госпитализировали.
По подозрению в несоблюдении техники безопасности и причинении телесных повреждений по неосторожности заведено уголовное дело.
Когда случился взрыв, завод был закрыт на капитальный ремонт.
Румынский НПЗ ЛУКОЙЛа, приобретенный Россией в 1998 году, является одним из крупнейших в стране, его мощность переработки составляет 2,5 млн тонн в год.
А вчера вечером, как сообщает Euronews, загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии в Сазхаломбатте, получающий нефть из России по трубопроводу "Дружба".
Возгорание началось после взрыва на установке AV3. Причина аварии еще расследуется.
Ранее мы писали, что в России беспилотниками были атакованы Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.
После этого Министерство энергетики Казахстана выразило обеспокоенность ударами украинских беспилотников по заводу в Оренбурге и заявило, что это может повлиять на добычу нефти, поскольку нефтегазовые проекты двух стран тесно связаны.