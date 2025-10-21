Сразу в двух европейских странах вчера произошли инциденты на нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским компаниям или получающих российскую нефть.

Как сообщает Digi24, вчера днем в Румынии прогремел взрыв на НПЗ "Петротел-ЛУКОЙЛ".

Этот НПЗ расположен в городе Плоешть. По данным местной полиции, инцидент случился в смотровом колодце трубопровода из-за скопления газов от утечки отходов. Взрыв был вызван накоплением газов. В результате работавший поблизости сотрудник подрядной компании Felbermayer SRL получил травмы головы и ноги. Мужчину госпитализировали.

По подозрению в несоблюдении техники безопасности и причинении телесных повреждений по неосторожности заведено уголовное дело.

Когда случился взрыв, завод был закрыт на капитальный ремонт.

Румынский НПЗ ЛУКОЙЛа, приобретенный Россией в 1998 году, является одним из крупнейших в стране, его мощность переработки составляет 2,5 млн тонн в год.

А вчера вечером, как сообщает Euronews, загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии в Сазхаломбатте, получающий нефть из России по трубопроводу "Дружба".

Возгорание началось после взрыва на установке AV3. Причина аварии еще расследуется.

Ранее мы писали, что в России беспилотниками были атакованы Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.

После этого Министерство энергетики Казахстана выразило обеспокоенность ударами украинских беспилотников по заводу в Оренбурге и заявило, что это может повлиять на добычу нефти, поскольку нефтегазовые проекты двух стран тесно связаны.





