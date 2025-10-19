Казахстан обеспокоен ударами украинских беспилотников по заводу в Оренбурге. Этой ночью, дроны атаковали газоперерабатывающий завод в городе, что вызвало остановку приема казахского газа из месторождения Карачаганак.

Об этом пишет Bloomberg.

Министерство энергетики Казахстана уже заявило, что это может повлиять на добычу нефти, поскольку нефтегазовые проекты двух стран тесно связаны.

"Карачаганак, расположенный недалеко от общей границы двух стран, является одним из трёх ключевых нефтегазовых проектов Казахстана. Поскольку нефть и газ там добываются одновременно, операторы не могут сократить добычу газа, не сократив при этом добычу сырой нефти", - пишет Bloomberg.

Тем временем, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удары по заводу в Оренбурге. Заявляется, что поражена одна из установок по переработке и очистке газа.

Также Генштаб подтвердил удары по Новокуйбышевскому НПЗ.

Напомним, этой ночью помимо Оренбургского газового завода дроны атаковали также Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

Как Россия защищает свои НПЗ от ударов беспилотников, мы рассказали в отдельном материале.