Дроны ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и губернатор региона Александр Дрозденко.

По информации, возгорание в промзоне было ликвидировано, семь беспилотников уничтожены силами ПВО - к тушению пожара привлечены экстренные службы.

Паблики пишут, что около трех часов ночи в небе над городом были вспышки и слышались взрывы.

Местные жители сообщали в соцсетях, что именно завод стал главной целью атаки. Со слов очевидцев, на предприятии было по меньшей мере четыре "прилета".

Киришский НПЗ входит в десятку крупнейших заводов страны с мощностью более 20 млн тонн нефти в год. Он уже подвергался атакам дронов 14 сентября.

Напомним, этой ночью по Чернигову был нанесен массированный удар дронами-камкадзе со стороны РФ. В городе возник сильный пожар.

При этом российские СМИ писали, что украинские беспилотники атаковали Сочи, когда в городе находился с визитом президент РФ Владимир Путин. Дроны атаковали Сочи поздно вечером 2 октября.