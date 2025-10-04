По Чернигову нанесен массированный удар дронами, возник сильный пожар. Видео
Этой ночью по Чернигову был нанесен массированный удар дронами-камкадзе. В городе возник сильный пожар.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате обстрела возникли перебои со светом.
Брижинский заявил, что информация о пострадавших отсутствует.
"Враг в очередной раз атакует город. На местах попадания возник пожар. Информация о пострадавших отсутствует", – написал глава ОВА.
На опубликованных кадрах можно заметить плотный столб дыма с открытым пламенем, поднимающийся над лесным массивом.
Ранее военный блогер Борис Рожин заявлял, что атака на Чернигов была осуществлена с использованием дронов типа "Герань". Он отмечал, что в области уже около недели наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.
При этом украинские власти заявляли о повреждении подстанции в Славутиче, что вызвало отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Министерство энергетики Украины сообщило о прекращении энергоснабжения на разрушенном четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.