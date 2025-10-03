Армия РФ нанесла массированный удар по Полтавской области, там горят газовые месторождения
В ночь на 3 октября войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Полтавщине с использованием ракет и беспилотников.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут в своем телеграм-канале.
Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. Во всех случаях обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.
Также, по информации ДТЭК, в Полтавской области остановлена работа некоторых объектов газодобычи в результате ночных обстрелов.
Как сообщил сервис НАСА, сейчас бушуют пожары в районе следующих месторождений:
- Яблоновское отделение переработки газа (Полтавская область);
- Шебелинское газовое месторождение (Змиёвский район, Харьковская область);
- Шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов;
- газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка (Харьковская область).
При этом официально прилёты по объектам газодобычи не подтверждались.
Напомним, недавно Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута из-за обстрела энергетического объекта в городе Славутич Киевской области.
Война в Украине идет 1318-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян снова продвижение в двух областях, которое набрало темп в последнее время: в Днепропетровской области войска РФ продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке. Украинские военные считают, что россияне готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на новопавловском направлении.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.