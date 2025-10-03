В ночь на 3 октября войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Полтавщине с использованием ракет и беспилотников.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут в своем телеграм-канале.

Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. Во всех случаях обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.

Также, по информации ДТЭК, в Полтавской области остановлена работа некоторых объектов газодобычи в результате ночных обстрелов.





Как сообщил сервис НАСА, сейчас бушуют пожары в районе следующих месторождений:

Яблоновское отделение переработки газа (Полтавская область);

Шебелинское газовое месторождение (Змиёвский район, Харьковская область);

Шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов;

газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка (Харьковская область).

При этом официально прилёты по объектам газодобычи не подтверждались.

Напомним, недавно Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута из-за обстрела энергетического объекта в городе Славутич Киевской области.

Война в Украине идет 1318-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян снова продвижение в двух областях, которое набрало темп в последнее время: в Днепропетровской области войска РФ продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке. Украинские военные считают, что россияне готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на новопавловском направлении.

