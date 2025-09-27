Этой ночью российские беспилотники атаковали Винницкую область. Был зафиксирован прилёт по объекту инфраструктуры, а также в регионе нарушено движение поездов.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА Винницкой области.

По предварительной информации, поврежден жилой дом - остекление окон и крыша.

"Пострадавших, травмированных нет. По состоянию на 6:30 пожар был ликвидирован. Движение поездов возобновлено", - говорится в сообщении.

При этом без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы.

Всего к ликвидации последствий привлечены 48 человек личного состава и 13 единиц техники.

Местные паблики писали об ударах по Тульчинскому району.

Ночью под удар попало и Запорожье. Запорожская ОВА сообщала об ударе по объекту гражданской инфраструктуры в области.

Сообщалось, что россияне нанесли по меньшей мере два удара. Есть пострадавшие, частично разрушено здание магазина.

Позже выяснилось, что дар был в районе автовокзала. В городе долгое время частично отсутствовал свет.

За сутки оккупанты нанесли 519 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Ранее мы писали, что российские войска снова обстреляли беспилотниками и ракетами Киевскую область. В результате оказалась повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

Война в Украине идет 1312-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также заходя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок воинского учета

