Этой ночью российские войска снова обстреляли беспилотниками и ракетами Киевскую область. В результате оказалась повреждена жилая инфраструктура и автотранспорт.

Об этом заявил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области:

В Бориспольском оказались повреждены около 10 гаражных помещений;

В Обуховском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом;

В Бучанском районе обломки сбитой цели упали на территорию жилой инфраструктуры, из-за чего произошло возгорание 5 легковых автомобилей.

По данным ГСЧС, в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом с многоэтажкой. Все пожары потушены.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Этой ночью Россия в ходе массированной воздушной атаки также попала ракетой по жилому многоэтажному дому в Днепре. Один человек погиб и 13 пострадали.

Война в Украине идет 1305-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня: в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС, что решил Зеленский по войне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.