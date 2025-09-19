Анализируем итоги 1304-го дня войны.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась к северу от Лимана Донецкой области - районе сел Среднее и Шандриголово, сообщает военный паблик Deep State.

О том, что российские войска пробились в северную часть Шандриголово и закрепились там, вчера сообщал украинский военный с позывным "Мучной". В результате позиции ВСУ поблизости оказались под угрозой прицельных атак и ДРГ, добавляет он.

"По состоянию на сейчас: центр, восток и юго-восточная часть села – в серой зоне-контроль неполный, позиции упругие, но еще не полностью захвачены. Если противник сможет там закрепиться, то ситуация изменится в его пользу, произойдет переход от точечного контроля к более широкому плацдарму", – пишет "Мучной".

Он считает, что после установления контроля над Шандриголово россияне будут выбирать из трех вариантов дальнейших действий:

- движение в сторону Новоселовки с последующим выходом на Яровую – обеспечение линий снабжения, повышение глубины продвижения и контроль транспортных направлений. Это даст им плацдарм для бросков на запад и заходов в тыл обороны ВСУ,

- продвижение к Александровке: цель – охват фланга и взятие под контроль подъездов к лесным массивам и полям, что облегчит логистику и маневр,

- широкий накат в сторону лесного массива – если им удастся выйти в лес, они смогут укрыться, восстановить ресурсы и подготовить дальнейшие операции.

Также россияне продвинулись к северу от Купянска - в Кондрашовке, сообщает Deep State.

Нардеп Безуглая заявляет, что в Купянске "назревает катастрофа, которую в течение года оттягивали, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений". "Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины", - пишет депутат.

Тем временем спикер группировки "Север" Олег Сушинский заявил, что россияне пытаются проникнуть в Купянск с севера и в городе уже фиксируются ДРГ.

Ранее Deep State сообщал, что армия РФ зашла в Купянск. По некоторые данным, бои идут уже в центре города, но ВСУ это отрицали.

На том же Харьковском направлении армия РФ возобновила наступление в направлении Липцев в Харьковской области, сообщает группировка ВСУ "Днепр".

Отметим, что на этом участке несколько месяцев было затишье - последний раз бои здесь упоминались в сводках Генштаба ВСУ 20 июля.

Россия сегодня заявила о захвате Муравки на границе с Днепропетровской областью, а также Новоивановки в Запорожской области. Украина официально этого не подтверждала. В то же время боец "Мучной" пишет, что Новоивановка уже под россиянами, но промзона рядом с этим селом - под контролем ВСУ.

По поводу Муравки - россияне показали кадры своих войск в селе.

К обстрелам. Сегодня РФ нанесла массированный удар дронами по Павлограду Днепропетровской области. Было множество пожаров, но куда прилетело, не сообщалось.

Также была атака дронов на Киев, после которой в столице перестала работать бесконтактная оплата в метро. Паблики показали видео взрыва дрона над городом.

Почему Россия стала бить по украинским АЗС?

За последнее время участились удары дронов по автозаправкам в Украине. Прилеты по ним случались и раньше, но тенденция к росту целенаправленных ударов стала проявляться только сейчас.

Во время недавней массированной атаки была разрушена заправка в Хмельницкой области. На этой неделе был удар по АЗС под Полтавой. Также не так давно россияне провели серию ударов по сети заправок SOCAR и ее складам в Одесской области.

Пока неизвестно, насколько это явление станет системным. Но автозаправки - это на данный момент самая уязвимая часть украинкой топливной инфраструктуры.

Недавно известный украинский эксперт по дронам и РЭБ "Флэш" пояснил почему Украина делает упор на удары по российским НПЗ, нефтебазам и нефтетерминалам в портах: даже если до них долетит хотя бы один-два дрона, это может иметь серьёзные последствия, вызвать пожар и нанести большой ущерб оборудованию. В то время как удары несколькими дронами по обычным промпредприятиям такой эффект не дадут и значительно на их работу не повлияют.

В Украине, в отличие от РФ, гораздо меньше крупных нефтяных объектов - а те, что есть, уже неоднократно бомбили и почти уничтожили (например, Кременчугский НПЗ). Кроме того, в Украине рассредотачивают точки хранения топлива, чтоб не концентрировать их в одном месте - после того как в начале вторжения пошли удары по нефтебазам.

Впрочем, по ним до сих пор периодически бьют (например, вчера был прилет по цистерне с бензином под Борисполем, как сообщали паблики), но отследить такие объекты труднее, поскольку их стараются маскировать.

В то же время в Украине остаются топливные объекты, которые рассредоточить или замаскировать не получится - это стационарные АЗС. Поэтому, не исключено, россияне по ним и начали наносить регулярные удары.

Другой вопрос, станет ли РФ наращивать эти налеты.

Если Россия объявит "войну заправкам" в Украине, то Киев может сделать то же самое в РФ, где подобных объектов также сотни, и прикрыть их с воздуха от дронов будет практически нереально. Тем более, что Украина и так регулярно наносит удары по АЗС в Курской и Белгородской областях, а также в "ЛДНР".

Второй вопрос - в целесообразности "антизаправочной" кампании.

Очевидно, что она ударит прежде всего по частным перевозкам Украины. Что же до военной или стратегически важной производственной логистики, то ее переведут скорее всего на особое снабжение, поэтому вряд ли такие удары окажут какое-то существенное воздействие на фронт.

Но очень серьезное социальное напряжение и, в целом, проблемы в экономике - сравнимые с блэкаутами 2022 года - удары по АЗС вполне могут вызвать. Однако примут ли такое решение россияне, будет зависеть от многих факторов.

Например, от того, насколько критическим станет ущерб российской нефтянке от украинских дронов. Также не исключено, что массированно бить по АЗС могут начать синхронно с новыми ударами по украинской энергетике, которые в последнее время активно прогнозируют украинские спикеры.

ЕС отказался от требований Трампа по Украине

Еврокомиссия сегодня представила 19-й пакет санкций по Украине. Предлагается:

- запретить импорт российского сжиженного природного газа в Европу с 2027 года;

- санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота РФ;

- против компаний из третих стран, в том числе Китая, торгующих с РФ;

- полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью";

- запрет на транзакции для дополнительных банков в России и в третьих странах;

- новые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых Россией на поле боя;

меры против криптовалютных платформ.

- использовать замороженные российские активы для обеспечения помощи Украине

Это еще не окончательное решение - данные санкции должны будут утвердить все страны ЕС.

По данным Financial Times, чтобы избежать вето Венгрии на санкции, Еврокомиссия планирует разморозить для нее около 550 млн евро помощи из фондов ЕС.

При этом среди предложенных мер нет ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам, о чем ходили слухи.

На данный момент основная мера - это запрет на экспорт российского СПГ в Европу с 2027 года. Впрочем, это обсуждалось уже давно. При этом Трамп призывал отказаться от российского газа гораздо быстрее.

Проигнорировала Европа и три других ключевых требования Трампа: запрет на покупку российской нефти (ее по-прежнему покупают Словакия и Венгрия) и нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской нефти (их покупают во всем Евросоюзе), а также ввести пошлины против Китая с Индией за покупку российских энергоносителей.

ЕС ограничился стандантным набором точечных санкций против китайских компаний. оправдав тем самым прогнозы, что пошлин на все китайские и индийского товары (как того требует Трамп) он вводить не будет.

Напомним, президент США уже заявил, что не будет вводить пошлины против Индии и Китая за покупку российских нефти и газа, если аналогичное решение не примет ЕС.

Тяжелые решения Зеленского

Состоявшаяся 16 сентября встреча Зеленского с депутатами своей фракции вызвала большой резонанс из-за разноречивых утечек по вопросу как видит президент перспективы продолжения войны и заключения мирных соглашений.

Сразу после завершения встречи спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила СМИ, что Зеленский сказал о необходимости принятия "трудных решений", если ситуация на фронте ухудшится.

Ряд комментаторов сразу же интерпретировало это как намек на готовность Банковой пойти на выполнение условий Путина. В частности - по выводу войск из Донбасса.

Однако последующие утечки такой вывод опровергли. Так, со ссылкой на свои источники нардеп Железняк (фракция "Голос", на встрече с Зеленским не присутствовал) заявил, что Зеленский ничего россиянам отдавать не собирается и в целом по войне, по мнению президента, все движется нормально – "короче, враг будет разгромлен".

О том, что Зеленский дал понять, что не готов к компромиссам с РФ и намерен воевать дальше, заявил и присутствовавший на встрече нардеп от "Слуги народа" Мазурашу. По его словам, Зеленский "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками".

Позже Мазурашу уточнил, что президент так прямо не говорил, но подтвердил, что смысл сказанного Зеленский был примерно такой.

"Когда Владимир Александрович говорит: "Мы" не готовы идти ни на какие уступки"... У меня возникает вопрос: "мы" – это кто? Это те, которые не воюют и не будут воевать – забронированные? Или "мы" – это те самые смелые патриоты, которые стали на защиту Отечества, многие из них очень переутомлены, потому что воюют с 2014 года, и мы за них решаем, что будем без всяких компромиссов воевать до последнего?", - сказал Мазурашу и добавил, что "если мы не готовы идти на какие-либо компромиссы, то война не закончится".

Сразу несколько депутатов от "Слуги народа", с которыми переговорила "Страна", подтвердили, что ни о каких уступках Зеленский не говорил и даже не намекал.

"Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территоиями, ни по языку он не пойдет, война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны – такой был основной смысл сказанного. Это, в целом, отражает ту стратегию, о которой мы в последнее время часто слышим от власти - удержание севера Донбасса, дальнобойные удары (удары по российским НПЗ - Ред.) вместе с санкциями и другими видами давления на Россию заставят Москву к весне договариваться на более мягких для Украины условиях. А не на тех, которые он выдвигает сейчас. По крайней мере, складывается впечатление, что расчет у Зеленского именно такой", - сказал один из депутатов, близких к руководству фракции.

Что касается "тяжелых решений" в случае ухудшения ситуации на фронте, о которых заявляла Палийчук, то, по мнению депутатов, с которыми переговорила "Страна", речь может идти не о каких-либо уступках России, вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации. Из возможных вариантов - снижение возраста мобилизации до 23 или сразу до 18 лет, либо же ужесточение условий по бронированию, чтоб лишить брони сотни тысяч мужчин и отправить их на фронт.

При этом еще один из депутатов сказал "Стране", что у него

остались от выступления Зеленского противоречивые чувства относительно перспектив войны и мира.

"С одной стороны, президент говорит, что никаких уступок не будет. Ничего России отдавать не намерены. Ни Донбасс, ни ещё что-либо. С другой стороны – все сильнее у всех ощущение, что власть готовится к выборам. Особенно после презентации проекта бюджета на следующий год. А значит, по логике, она видит перспективу скорого окончания войны. И в этом есть противоречие. Войну, теоретически, можно закончить быстро, если выполнить условия России. Тут тоже есть вопросы, насколько Путин готов остановиться даже если мы согласился на его требования по Донбассу, языку, церкви и нейтральному статусу. Но, по крайней мере, шанс на прекращение огня будет. Если не идти на выполнение его условий и продолжать воевать в надежде на истощение России и нарастание ее внутренних проблем из-за потерь на фронте, ударов по НПЗ и ужесточения санкций, то, в любом случае, эффект от этого, в виде согласия Кремля на приемлемые условия мира, будет не быстрый. И не факт, что он вообще будет. Расчет может не оправдаться, как это уже не раз бывало. Из-за такого противоречия постоянно есть ощущение, что нам что-то не договаривают и какие-то уже принятые решения пока не озвучивают", - сказал нардеп.

Еще один депутат от "Слуги народа" комментируя "Стране" приведенные выше заявления Мазурашу сказал, что на такую позицию влияет общение с избирателями. "Народ устал от войны и мы вместе с ним. Непонятно, когда и как это все закончится. Нам, как и простым людям, хотелось бы определенности, а не этих бесконечных "а давайте еще полгода-год повоюем, а там, глядишь, Путин и согласится на приемлемые для нас условия", - говорит один из нардепов.