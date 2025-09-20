Россия в ходе массированной воздушной атаки попала ракетой по жилому многоэтажному дому в Днепре. Один человек погиб и 13 пострадали.

Об этом сообщает мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале.

"Подробности [стоит ожидать] от военной администрации", - добавил он.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, оккупанты били по области, используя ударные БПЛА и ракеты.

"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Ещё тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один мужчина — в тяжёлом состоянии", - добавил он в Telegram.

При этом он отметил, что кроме многоэтажки пострадали частные дома, гаражи и хозяйственные постройки. Есть разрушения на территории предприятий.

Предприятие пострадали и в Павлограде. Там произошел пожар на его территории.

"По Никопольщине русская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом", - пишет Лысак.

