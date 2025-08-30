Этой ночью российская армия выпустила по Украине ряд беспилотников типа "Шахедов", баллистические и крылатые ракеты. Ряд регионов подверглись массированной комбинированной воздушной атаке.

В результате атаки РФ по Днепру и Павлограду повреждены инфраструктурные объекты, возникли пожары.

Помимо этого, в Днепре загорелись частный дом и хозяйственная постройка, побита летняя кухня. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Запорожье разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. По меньшей мере 12 ударов было, на местах попаданий возникли пожары.

"В ряде районов Запорожья после ночного удара пропал свет - повреждено оборудование местного облэнерго", - сообщают в ОВА.

В результате российской атаки погиб человек, еще 22 человек получили ранения, среди них – 3 ребенка.

В ГСЧС сообщили, что потушили пожары в квартирах двух пятиэтажных жилых домов, еще пяти жилых домов, станции технического обслуживания и кафе.

"В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Госпитализированы 8 пострадавших, среди них трое детей – 9-летний и 10-летний мальчики и 16-летняя девушка", - говорится в сообщении.

В Хмельницкой области жители также слышали взрывы, которые являются следствием работы ПВО, работающие на отбивание вражеских целей.

Волынская область также подверглась атаке ударными БпЛА. Информация о попаданиях и пострадавших отсутствует.

Местные паблики пишут о пожаре в Черкассах после атаки дронов.

В Киевской области зафиксированы прилеты по железной дороге. Из-за этого многие поезда прибудут в Киев с двухчасовым опозданием.

"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от 2 часов", - сообщает "Укрзализныця".

Задержки поездов после удара по железной дороге в Киевской области уже достигают трёх часов.

Война в Украине идет 1284-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области. Также, по данным Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в Днепропетровской области. В Нью-Йорке прошла встреча главы Офиса президента Ермака и спецпредставителя Трампа Уиткоффа. НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет "Фламинго".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.