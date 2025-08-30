Армия РФ выпустила по Украине "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты. Есть погибшие и разрушения
Этой ночью российская армия выпустила по Украине ряд беспилотников типа "Шахедов", баллистические и крылатые ракеты. Ряд регионов подверглись массированной комбинированной воздушной атаке.
В результате атаки РФ по Днепру и Павлограду повреждены инфраструктурные объекты, возникли пожары.
Помимо этого, в Днепре загорелись частный дом и хозяйственная постройка, побита летняя кухня. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В Запорожье разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. По меньшей мере 12 ударов было, на местах попаданий возникли пожары.
"В ряде районов Запорожья после ночного удара пропал свет - повреждено оборудование местного облэнерго", - сообщают в ОВА.
В результате российской атаки погиб человек, еще 22 человек получили ранения, среди них – 3 ребенка.
В ГСЧС сообщили, что потушили пожары в квартирах двух пятиэтажных жилых домов, еще пяти жилых домов, станции технического обслуживания и кафе.
"В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Госпитализированы 8 пострадавших, среди них трое детей – 9-летний и 10-летний мальчики и 16-летняя девушка", - говорится в сообщении.
В Хмельницкой области жители также слышали взрывы, которые являются следствием работы ПВО, работающие на отбивание вражеских целей.
Волынская область также подверглась атаке ударными БпЛА. Информация о попаданиях и пострадавших отсутствует.
Местные паблики пишут о пожаре в Черкассах после атаки дронов.
В Киевской области зафиксированы прилеты по железной дороге. Из-за этого многие поезда прибудут в Киев с двухчасовым опозданием.
"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов", - сообщает "Укрзализныця".
Задержки поездов после удара по железной дороге в Киевской области уже достигают трёх часов.
Война в Украине идет 1284-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко продвинулась на севере Донецкой области. Также, по данным Deep State, группа российских военных закрепилась на небольшом участке в Днепропетровской области. В Нью-Йорке прошла встреча главы Офиса президента Ермака и спецпредставителя Трампа Уиткоффа. НАБУ проводит расследование в отношении производителя ракет "Фламинго".
