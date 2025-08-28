В результате сегодняшнего ночного удара РФ в Киеве повреждено здание миссии Европейского Союза. Об этом сообщает глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х.

"Миссия ЕС в Украине была повреждена. Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - заявил министр.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне массированно атаковали Киев ракетами и ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

По последним данным КГВА, уже 12 погибших после ночной атаки. Среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

