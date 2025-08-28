Россияне массированно атаковали Киев. Погибли 12 человек, среди них дети
Сегодня ночью россияне атаковали Киев ракетами и дронами. В городе звучали мощные взрывы, с утра столицу затянуло дымом от пожаров, которые тушат с вертолета.
По последним данным, погибли 12 человек, Среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет. 48 человек пострадали.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом, ракета попала между 3 и 4 этажами. Повреждены 16-этажный жилой дом, частный дом и детский сад.
В Днепровском районе пострадала 25-этажка, во дворах сгорели автомобили, в офисном здании вспыхнул пожар.
В Соломенском районе поврежден частный жилой дом.
В Шевченковском районе зафиксированы разрушения минимум на трех объектах, включая офисное здание.
Видео после прилетов по Лукьяновке в Киеве.
Также паблики показали видео огромной воронки от взрыва на улице Глубочицкой в Киеве.
