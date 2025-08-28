Сегодня ночью россияне атаковали Киев ракетами и дронами. В городе звучали мощные взрывы, с утра столицу затянуло дымом от пожаров, которые тушат с вертолета.

По последним данным, погибли 12 человек, Среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет. 48 человек пострадали.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом, ракета попала между 3 и 4 этажами. Повреждены 16-этажный жилой дом, частный дом и детский сад.

В Днепровском районе пострадала 25-этажка, во дворах сгорели автомобили, в офисном здании вспыхнул пожар.

В Соломенском районе поврежден частный жилой дом.

В Шевченковском районе зафиксированы разрушения минимум на трех объектах, включая офисное здание.

Видео после прилетов по Лукьяновке в Киеве.

Также паблики показали видео огромной воронки от взрыва на улице Глубочицкой в Киеве.

