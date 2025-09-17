Ночью российские дроны атаковали объекты в Черкасской и Кировоградской областях.

В Кропивницком и Смеле идут отключения электричества. По данным местных властей, пострадали объекты инфраструктуры.

В Кировоградской области отдельно был прилёт по железной дороге.

"Укрзализныця" сообщает о ночном ударе по железнодорожным подстанциям.

Из-за этого идут задержки поездов на Днепровском направлении. На обесточенные маршруты вывели десятки резервных тепловозов.

Судя по сообщению, основной удар был в районе станции Знаменка Кировоградской области - отменены или сокращены поезда, которые через неё идут.

Также есть проблемы со стыковкой поездов, идущих в Европу.

Также публикуются списки поездов, которые задерживаются.

Напомним, 6 сентября "Укрзализныця" сообщала об ударе по объекту железнодорожной инфраструктуры в районе Славянска. Поезда шли с задержкой.

Война в Украине идет 1302-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

