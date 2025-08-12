Компания "Укрзализныця" сообщает о дефиците билетов на популярные направления. Из-за превышения спросом предложения на такие поезда на одно пассажирское место приходится до 5-8 желающих купить билет.

Об этом говорится в Фейсбуке компании.

Из-за дефицита мест билеты раскупают мгновенно, сразу после открытия продаж.

Главная причина дефицита – сокращение парка вагонов, которое превышает темпы его пополнения.

"Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт. Несмотря на это, благодаря оптимизации использованию имеющегося подвижного состава нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом", - заверили в компании.

Также в "Укрзализныце" отчитались, что за 4-10 августа железная дорога перевезла 637 800 пассажиров — почти столько человек проживает в Кривом Роге.

Ранее люди жаловались, что билетов не хватает еще и из-за перекупщиков, после чего "Укрзализныця" начала продавать билеты через "Дию.Подпись".

Также компания обещала усилить контроль документов при посадке пассажиров в поезда.