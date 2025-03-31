Онлайн-сервисы компании "Укрзализныця" спустя неделю после кибератаки работают с перебоями. Сайт до сих пор не открывается, а некоторый функционал в приложении еще восстанавливают.

Об этом сообщает сама компания.

Так, вчера в приложении снова стало можно оформлять билеты со льготами для лиц с инвалидностью, а также в смартфоне опять оказались доступны онлайн-табло всех ключевых вокзалов.

В целом в работе приложения еще возможны перебои, систему стабилизируют, предупредили в компании.

Если не получается загрузить купленный онлайн билет, "Укрзализныця" призывает проверить электронную почту, куда присылают дубликат билета. Если не получается и это, можно приходить прямо к поезду, но желательно не позднее чем за 20 минут до отправления. Проводнику нуно показать подтверждение оплаты билета: уведомление в банковском приложении или квитанцию.

Между тем в России взломан сайт московского метрополитена. При заходе на него утром демонстрировалось уведомление о техническом сбое "Укрзализныци". При этом некоторым пользователям удавалось зайти на сайт.

В департаменте транспорта Москвы заявили о проведении технических работ.

Напомним, сайт и онлайн-сервисы "Укрзализныци" подверглись кибератаке 23 марта.

Сразу перестала работать онлайн-покупка билетов на поезда.