Онлайн-сервисы "Укрзализныци" до сих пор не работают после масштабного сбоя.

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.

Перевозчик пишет о "повышенной нагрузке" на вокзальные кассы, публикуя фото большого скопления людей в очереди к одной из таких касс.

Кроме того, в экстренных случаях начальникам поездов было разрешено оформлять проездные документы прямо на борту состава. В пресс-центре добавили, что если заранее приобретенный билет не отображается в приложении, пассажирам рекомендуется проверить электронную почту – там доступен PDF-дубликат.

Восстановить онлайн-заказ билетов планируют завтра.

Напомним, в рамках евроинтеграции "Укрзализныця" убрала русский язык с билетов на поезда.

"Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания", – пояснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Тимур Ткаченко.

Также компания сообщала, что железнодорожные билеты в СВ и "Интерсити+" могут подорожать.