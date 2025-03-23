В сети произошел масштабный сбой онлайн-сервисов "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Не работает продажа билетов через приложение и сайт, сервисы заказа услуг и справка.

Из-за масштабного сбоя компания открыла больше билетных касс. Отмечается, что до восстановления онлайн-систем, билеты на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта, можно приобрести также в кассах вокзалов.

Продажа открыта с 10:00 23 марта, продление ожидается до момента возобновления работы сервисов.

Кроме того, начальникам поездов разрешено оформлять билеты на борту в экстренных случаях. В пресс-центре добавили, что если заранее приобретенный билет не отображается в приложении, пассажирам рекомендуется проверить электронную почту - там доступен PDF-дубликат.

Напомним, в феврале в Одесской области произошел сбой в крупнейшем украинском интернет-провайдере. Хакеры взломали и "перевели под юрисдикцию России" провайдера "Ланет".

Ранее мы писали, что российские хакеры заявили об атаке цифровых баз данных Министерства юстиции Украины и выложили скрины информации из них.