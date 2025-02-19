Хакеры взломали одного из крупнейших украинских интернет-провайдеров "Ланет".

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Так, пользователям из Одесской области приходят сообщения о "переходе под российскую юрисдикцию" в связи "с договорённостями между президентом России В.В. Путиным и президентом США Д. Трампом".

Ранее появилось видео, как хакеры взломали эфир украинского ТВ и предупредили об удар "Орешником".

В частности, сообщение об угрозе ракетной атаки транслировалось на канале "1+1".

Напомним, хакеры РФ объявили о взломе базы данных Министерства юстиции Украины.

В правительстве сообщили о масштабном сбое в работе госреестров, что к настоящему времени восстановлены.

Война в Украине идёт 1092-й день. Последние новостями с главными событиями 19 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь, которое имеет ключевое значение для ликвидации андреевского мешка, где удерживает позиции украинская армия. Вместе с этим противник продолжает наступление к западу от Великой Новосёлки.

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