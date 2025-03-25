Онлайн-покупка билетов на поезда третий день недоступна из-за кибератаки на компанию "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Команда Укрзализныци и все, кто активно участвует, делают все возможное, чтобы восстановить онлайн-продажи как можно быстрее. Между тем продолжают в усиленном режиме с расширенными графиками работать кассы на всех вокзалах (например, в Киеве вчера было открыто 18 касс вместо привычных восьми), а все поезда продолжают движение четко по графику", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта произошел масштабный сбой онлайн-сервисов "Укрзализныци". Перестали работать продажа билетов через приложение и сайт, сервисы заказа услуг и справка.

Вчера "Укрзализныця" обвинила Россию в масштабной кибератаке, из-за которой не работают онлайн-сервисы компании. Нардеп Александр Федиенко намекнул, что целью российской кибератаки на "Укрзализныцю" могла быть информация о движении военных составов.

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