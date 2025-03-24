"Укрзализныця" обвинила Россию в масштабной кибератаке, из-за которой второй день не работают онлайн-сервисы компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

По ее данным, сегодня работа онлайн-сервисов не будет восстановлена.

"На протяжении сегодняшнего дня готовимся ещё работать в оффлайн-режиме", - заявили в УЗ.

Отмечается, что движение поездов остается в порядке, они курсируют без задержек.

"Поскольку "Укрзализныця" и раньше становилась объектом кибератак врага, в компании внедрены протоколы резервирования", - уточняют в пресс-центре

Билеты же в настоящее время можно покупать только в кассах, куда уже сформировались большие очереди.

Тем временем народный депутат Александр Федиенко намекает, что целью российской кибератаки на "Укрзализныцю" могла быть информация о движении военных составов.

"Я не думаю, что атакующего интересовало сломать публичную систему покупки билетов. Или даже парализовать движение поездов. Давайте я напомню, что мы находимся в состоянии войны и по железнодорожным путям курсируют много поездов военного назначения", - пишет нардеп в своем телеграм-канале.

Он допускает, что атака могла произойти из-за утечки информации сотрудником УЗ.

Напомним, накануне в сети произошел масштабный сбой онлайн-сервисов "Укрзализныци". Перестали работать продажа билетов через приложение и сайт, сервисы заказа услуг и справка.

При этом, после масштабного сбоя и многочисленных фотографий с очередями у касс предприятия, онлайн-сервисы "Укрзализныци" обещали восстановить сегодня, однако, как мы видим, работа над процессом затягивается.

Ранее мы писали о том, что в рамках евроинтеграции "Укрзализныця" убрала русский язык с билетов на поезда.