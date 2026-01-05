Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в удар украинских беспилотников по резиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области РФ.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой на борта президентского самолета.

"Я не верю, что этот удар произошел... Что-то произошло совсем рядом, но это не имело к этому отношения", - заявил глава Белого дома.

Объясняя свою первую реакцию на инцидент, Трамп ответил: "Никто не знал этого в тот момент. То есть я впервые об этом услышал. Он сказал, что его дом был атакован. Теперь, когда мы смогли проверить, мы не верим, что это произошло. Но это было первое, что мы когда-либо об этом слышали".

Напомним, Украина отрицает факт своей атаки на резиденцию Путина.

Ранее в Кремле заявили, что не считают нужным предоставлять доказательства этой атаки.

В свою очередь в США сообщали, что намерены тщательно изучить обстоятельства инцидента.

Каким может быть ответ РФ на атаку, о которой настойчиво говорят в Москве, мы разбирали в отдельном материале.

