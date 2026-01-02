В Сети распространяется фейковое видео атаки дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае Новгородской области.

Видеоролик появился 31 декабря в некоторых анонимных телеграм-каналах, однако с первых кадров понятно, что он сгенерирован искусственным интеллектом и слишком похож на компьютерную игру.

Расследовательские каналы пишут, что изображённое в ролике здание не похоже на резиденцию Путина на Валдае. Хотя это секретный объект, о нем выходило резонансное расследование Алексея Навального с фотографиями и информацией о том, что центральный особняк резиденции - это четырехэтажное здание, тогда как на видео двухэтажный дом.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, цель вброса таких фейков - создать фундамент для затягивания времени в переговорах о завершении войны в Украине и изменить мирный план США, а также внести раскол между Дональдом Трампом и украинской властью.

Кто первоисточник этой публикации, неизвестно. В основном видео распространяют украинские телеграм-каналы, причем многие с указанием, что это подделка.

Крупные российские СМИ и телеграм-каналы, а также государственные органы этого ролика не публиковали.

Резиденция президента РФ расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от деревни Долгие Бороды (Рощинское сельское поселение). Официальное название резиденции - дом отдыха "Ужи́н".

Напомним, 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области, из-за чего Россия намерена нанести ответный удар.

Минобороны РФ заявило, что техническая экспертиза блока навигационной системы одного из беспилотников, сбитых 29 декабря над Новгородской областью, показала: конечной целью его атаки был один из объектов резиденции.