Министерство обороны РФ показало маршрут, как утверждается, движения беспилотников, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

На карте указаны места, где были сбиты украинские БПЛА: один дрон - в Смоленской области, 49 - в Брянской, 41 - в Новгородской.

СМИ ранее писали, что в Новгородской области у Путина есть резиденция "Ужин" в селе Долгие Броды. Судя по карте российского министерства, дроны сбивали рядом с ней (её расположение отмечено символом со звёздочкой).

Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что в ходе противовоздушного боя все украинские БпЛА были уничтожены.

Он отметил, что построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений на район резиденции Путина в Новгородской области подтверждают, что атака была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Ранее в Кремле заявили, что не считают нужным предоставлять доказательства этой атаки.

США, в свою очередь, намерены тщательно изучить обстоятельства инцидента.

Каким может быть ответ РФ на атаку, о которой настойчиво говорят в Москве, мы разобрали в отдельном материале.