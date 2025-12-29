Министерство обороны РФ заявляет, что Киев в ночь на 29 декабря атаковал беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что беспилотников всего было 91. Всех их удалось сбить.

"В период с 28 по 29 декабря средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее об атаке заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, а позже и сам Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. При этом Россия заявляет, что нанесет ответный удар и что цели и время уже обозначены.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь отрицает, что Украина атаковала резиденцию Путина.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина мы писали в отдельном материале.

