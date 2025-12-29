Президент США Дональд Трамп завершил "положительный звонок" с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отметим, что этот разговор проходил в тот момент, когда глава МИД Сергей Лавров заявил о попытке удара Украины по резиденции Путина и о принятом решении по ответному удару.

Между тем советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп был "шокирован и возмущен" попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина.

По его словам, "Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом".

"Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты "Томагавк", - такие слова Трампа в разговоре с Путиным привел помощник президента РФ Ушаков.

При этом он отметил, что Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, добавив, что некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению РФ, "оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств".

Трамп в разговоре с российской стороной также сообщил, что попытка атаки на госрезиденцию Путина повлияет на подходы США в контексте работы с Зеленским.

Полное заявление Ушакова о новом разговоре Путина и Трампа

"Сегодня между российским и американским президентами состоялся очередной телефонный разговор. Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией.

В их подаче, то есть в подаче американцев, в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, а не прикрываться требованиями о временном прекращении огня.

Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооружённых сил, а ориентироваться на достижение комплексной договорённости, которая вела бы к реальному завершению вооружённого конфликта. Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении, но, по нашей оценке, всё равно оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств.

И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа на то, что фактически сразу после того, как американская сторона сочла переговорный раунд в Мар-а-Лаго успешным, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия — атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

С нашей стороны было чётко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьёзного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.

И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки".

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнёрами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду договорённостей, достигнутых на предыдущем этапе, и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена — об этом было заявлено очень чётко.

И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учётом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе.

Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее".

Тем временем глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский созвонился со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

"Только что по пути в Украину мы провели беседу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. К разговору также присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевым моментом является координация дальнейших контактов и следующих шагов. Работа интенсивная и содержательная: мы продолжаем консультации и прорабатываем пункты документов практически ежедневно.

Мы также поддерживаем постоянный контакт с европейскими советниками по национальной безопасности. Мы договорились о дальнейших встречах в ближайшем будущем", - написал Умеров.

Напомним, Лавров заявил, что Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, Россия намерена нанести ответный удар.

О том, что стало понятно после переговоров Зеленского и Трампа во Флориде, мы писали в отдельном материале.