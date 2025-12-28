Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединённых Наций (ООН) в неспособности урегулировать российско-украинский конфликт.

Соответствующая публикация появилась в соцсети американского лидера Truth Social.

Трамп заявил, что фактически роль ООН взяли на себя Соединённые Штаты.

"За последние одиннадцать месяцев я урегулировал и остановил все войны и конфликты – восемь. Возможно, Соединённые Штаты стали настоящей Организацией Объединённых Наций, которая оказалась очень мало полезной или вовсе бесполезной во всех этих случаях, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. ООН должна начать активно участвовать в обеспечении мира во всём мире", – написал Трамп.

Отметим, эта публикация президента США появилась накануне его встречи с верховным главнокомандующим Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы публиковали главные заявления Трампа перед закрытыми переговорами с Зеленским в США.

Чего ждать от встречи Зеленского с Трампом, мы разбирались в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.